Gemeente voorziet bijkomende parkeerplaats voor mindervaliden aan praktijk bewegingscoach emz

01 oktober 2020

22u22 0 Malle Er zal een parkeerplaats voor mindervaliden voorzien worden aan IMPROVE, de praktijk van personal trainer en bewegingscoach Beate Hofkens op de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle. Dat heeft de gemeenteraad van Malle beslist.

Regelmatig moeten er klanten van Hofkens ondanks hun mindervalidenkaart verder parkeren vanwege een tekort aan plek. Daarom zal de gemeente een bijkomende plaats voor mindervaliden voorzien. In principe is de Turnhoutsebaan als gewestweg in beheer van het Vlaams gewest, maar het parkeerbeleid langs de gewestwegen is een bevoegdheid van de gemeente. Wel wacht de dienst openbare werken van de gemeente momenteel nog op de goedkeuring van het gewest om over te gaan tot de aanleg van de parkeerplaats.