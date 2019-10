Gemeente voert bouwstop in voor appartementencomplexen tot maart 2021 Toon Verheijen

24 oktober 2019

21u22 2 Malle De gemeente Malle zal vanaf nu tot 1 maart 2021 geen vergunningen meer afleveren en werken aan een ‘bouwkompas’. Dat moet de wildgroei aan appartementen tegengaan en de krijtlijnen vastleggen over welke woontypes er waar zijn toegelaten. “We willen het landelijke karakter en de identiteit van Malle vrijwaren,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA).

Er zijn de voorbije jaren heel wat al dan niet grotere appartementsgebouwen verrezen langs vooral de Antwerpsesteenweg. Zo is DEGO onder meer bezig met de afwerking met een blok dichtbij het kruispunt met de Brechtsesteenweg. Iets verder aan de overkant werd afgelopen zomer nog een omgevingsvergunning verleend aan CW Vastgoed uit Hoogstraten om het oude hotel De Witte Lelie te slopen en er negentien appartementen en een commerciële ruimte te bouwen. En zo zijn er in totaal nog een tiental projecten lopende. Maar de gemeente wil nu een duidelijk kader scheppen waar er wat kan. “De bouwpauze geldt niet voor eengezinswoningen. Ook al vergunde projecten en gunstig onthaalde projecten kunnen gewoon doorgaan”, aldus de schepen.

Reeds vergunde projecten of projecten die al gunstig onthaald zijn, kunnen wel gewoon doorgaan Sanne Van Looy (N-VA-

Noodzaak

Paul Van Ham van oppositiepartij Oost-West reageert negatief op de plannen ondanks het feit dat zijn partijgenoot Kris Mintjens bij een eerdere bespreking er voor te vinden was. “Ik vind het nogal gevaarlijk. Wanneer is een dossier voorbesproken en wanneer niet ? Bovendien begrijp ik het absoluut niet omdat we in Malle nood hebben aan extra woningen. Dat geven jullie zelf aan. Waarom ga je dan alles bevriezen? Dit is de bestaande ontwikkelaars in de kaart spelen. Als ze slim zijn, verhogen ze nu hun prijzen want de concurrentie wordt toch bevroren.”

Uitdagingen

Schepen Sanne Van Looy bevestigt dat er in Malle woningen nodig zijn. “Er is een hoge lokale tewerkstellingsgraad, veel scholen, een groot vrijetijdsaanbod en een vlotte bereikbaarheid. Dus er is zeker nood aan en dat weten projectontwikkelaars ook. En daardoor stijgt het aantal projectaanvragen, maar sommige projecten waren gewoon niet realistisch. De noodzaak aan woningen is één zaak, maar je moet ook kijken aan welke types er echt een noodzaak is. Bovendien wordt de schaal van de aangevraagde projecten steeds groter. Projectontwikkelaars kijken niet op een bouwlaag meer of minder, maar het is belangrijk om die nieuwe beeldkwaliteitskenmerken te verzoenen met de traditionele gebouwen in het straatbeeld”, zegt Sanne Van Looy nog.

Naast de bouwstop wordt er ook nog werk gemaakt van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor eengezinswoningen en rond parkeren.