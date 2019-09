Gemeente Malle wil tegen 2030 enkel nog ledverlichting op openbaar domein Toon Verheijen

21u45 0 Malle Alle openbare straatverlichting op het grondgebied van Malle moet tegen 2030 vervangen zijn in energievriendelijke ledverlichting. Om alle huidige straatverlichting in Malle in een periode van 10 jaar te vervangen gaat het gemeentebestuur een samenwerking aan met netbeheerder Fluvius.

De gemeente Malle heeft de voorbije jaren al enkele straten laten overschakelen op ledverlichting. Maar binnen dit en elf jaar moet heel het grondgebied ermee verlicht worden. “Volgens de berekeningen van Fluvius moet ons energieverbruik daarmee dalen van 531.676 kWh in 2018 tot 312.043 in 2030. Ook de uitstoot van CO² daalt drastisch van 123.349 kg in 2018 tot 72.394 kg in 2030”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA). Het plan past ook in de burgemeestesconvenant die de gemeente ondertekende. “Daarbij engageren we ons om inspanningen te leveren voor een betere energie-efficiëntie en CO²-besparing op ons grondgebied. De overschakeling op led voor de openbare verlichting is daar een mooi voorbeeld van”, vult Harry Hendrickx (DBM) aan.

Concreet zal de gemeente Malle de infrastructuur van de openbare verlichting overdragen aan Fluvius. “Wij betalen ze dan om het ledplan uit te voeren. De versnelde invoering is bovendien goed voor de portemonnee, want door de daling van de energiekosten en de lange levensduur van led zal dit op termijn voor een terugverdieneffect zorgen voor de gemeente”, besluit schepen Wim Jordens (CD&V).”