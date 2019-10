Gemeente Malle vernieuwt na twintig jaar logo Malle

24 oktober 2019

20u35 1 Malle De gemeente Malle heeft na bijna twintig jaar de oude huisstijl begraven en pakt uit met een fris nieuw logo dat geleidelijk aan zal toegepast worden. Ook het logo is vernieuwd.

“Het allereerste logo werd twintig jaar geleden ingevoerd en het onderging wel eens wat opfrissingen, maar het was toch wel wat gedateerd. Daarom dat we het hebben laten aanpassen. De broek van Malle (de dikke hoofdletter M) blijft bestaan, maar het oogt nu veel frisser”, vertellen burgemeester Harry Hendrickx en schepen Dries Van Dyck (DBM). “De bedoeling is dat we meer op een eigentijdse en herkenbare manier naar buiten komen. Ons nieuw logo zal meer en meer opduiken op affiches, publicatieborden en onze voertuigen. We gebruiken natuurlijk nog wel eerst onze huidige voorraad papier met de oude logo’ op en wagens die nog maar recent vernieuwd zijn, gaan we ook niet ineens herschilderen.”

Acht kleuren

De hoofdkleuren blijven blauw en groen, maar daarnaast wordt er gekozen voor twee accentkleuren en vier secundaire kleuren. “Op die manier kunnen we ook meer wat spelen en van kleur veranderen afhankelijk van waarvoor we het logo gebruiken”, vertellen Kobie Burgess en Raf Van Dijck van de communicatiedienst die het samen met een communicatiebureau uit Malle volledig hebben uitgewerkt.