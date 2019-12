Gemeente Malle verlengt samenwerking met zwembad Beerse Ewoud Meeusen

15u18 0 Malle Malle en Beerse hebben de samenwerking over het gebruik van het zwembad ‘t Beerke hernieuwd. De overeenkomst loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2025: “Malse scholen en inwoners blijven genieten van voorrang en een voordeeltarief voor zwemlessen in Beerse”, zegt Elisabeth Joris, schepen voor Sport.

De gemeente Malle en Beerse blijven hun samenwerking rond het zwembad ‘t Beerke minstens tot in 2025 voortzetten. Daardoor kunnen de Malse scholen met voorrang en aan voordeeltarief terecht in Beerse om te gaan zwemmen. Het Beerse zwembad schakelt voor kinderen overigens over naar een EasySwim-systeem. Daarbij wil ‘t Beerke meer inspelen op het plezier en de uitdaging die een kind nodig heeft: “Zo zwemmen de kinderen al snel in diep water met behulp van een zwemvest, waardoor de vroegere vaak moeilijke overstap van ondiep naar diep water wegvalt”, zegt Joris. Daarenboven kunnen ouders het leertraject van hun kinderen via een webapplicatie volgen.

Voordelig voor volwassenen

Inwoners van Malle genieten ook die voordelen bij de Beerse zwemschool. De overeenkomst geldt niet alleen voor zwemlessen, maar ook voor G-zwemmen, aquafitness en start to swim voor volwassenen: “Ook voor volwassenen of personen met een handicap is er dus een aanbod aan een voordeeltarief”, besluit burgemeester Harry Hendrickx.