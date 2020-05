Gemeente Malle start op 7 mei openbaar onderzoek naar vier windturbines op en rond industrieterrein emz

02 mei 2020

13u26 6 Malle De gemeente Malle zal op donderdag 7 mei het openbaar onderzoek openen naar de vier windturbines op en rond het industrieterrein op de grens van Westmalle en Zoersel. Burgers kunnen vanaf dan gedurende dertig dagen het dossier inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening van Malle en een bezwaarschrift indienen. De gemeente moet tegen 22 juni advies verlenen aan de provincie.

De drie bedrijven Mintjens, Tri NV en Fingo kondigden eind oktober 2018 aan dat ze drie windturbines op het industrieterrein ‘De Schaaf-Delften’ in Malle en één op het grondgebied van Zoersel net ten zuiden van de gemeentegrens met Malle zouden willen plaatsen. De windturbines zouden een maximale tiphoogte van 200 meter hebben en een rotordiameter van 120 meter. Het windturbineproject deed heel wat stof opwaaien. Ook de infomarkt van maart 2020 kon de gemoederen niet bedaren. Op 31 maart diende energiespecialist Encon namens de drie private initiatiefnemers een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie.

Gele plakkaten

Ondertussen heeft de provincie de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard. Nu is het aan de gemeente Malle om een openbaar onderzoek te voeren. “Op woensdag 6 mei zullen we gele plakkaten laten plaatsen bij elke potentiële locatie voor een windturbine. Zoals de procedure voorziet zullen we elke omwonende aanschrijven. Bij de minste twijfel nemen we de omgeving ruim”, zegt Malse schepen voor Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA).

Burgers kunnen vanaf 7 mei gedurende dertig dagen het dossier inkijken en bezwaarschrift indienen. Wegens de coronamaatregelen moet dat op afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening gebeuren. Tot en met vrijdag 5 juni kunnen er opmerkingen overgemaakt worden. “Ook wij zullen als gemeentebestuur het dossier ten gronde bestuderen en tegen maandag 22 juni een advies moeten uitbrengen aan de deputatie. Die deputatie van de provincie zal uiteindelijk begin augustus een beslissing moeten nemen.”

Een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening om het dossier in te kijken gebeurt telefonisch via 03 310 05 55 of per e-mail aan ruimtelijkeordening@malle.be.