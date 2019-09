Gemeente Malle is eerlijkste gemeente van de provincie Antwerpen Toon Verheijen

10 september 2019

21u13 0 Malle De gemeente Malle is de eerlijkste gemeente van de provincie Antwerpen. Malle scoort het best op vlak van eerlijke en duurzame handel.

Heel wat gemeenten dragen tegenwoordig al het label van fairtradegemeente en maken dat duidelijk met de oranje ‘verkeersborden’. De campagne loopt in Vlaanderen al vijftien jaar en niet minder dan 4.500 vrijwilligers zetten er zich voor in. Begin 2019 werd de Fair-O-Meter, een jaarlijkse enquête waarin gemeenten aangeven welke inspanningen er het afgelopen jaar werden gedaan voor eerlijke handel, voor de eerste keer ingevuld. De resultaten zijn vanaf beschikbaar op de website https://enquete.fairometer.be/, samen met tips om in de toekomst nog eerlijker te worden.

Als eerste stap om de titel te behalen zetten de 200 fairtradegemeenten hun aankoopbeleid in voor een rechtvaardiger en duurzamere wereld. Een fairtradegemeente koopt voor de werking van de gemeentelijke diensten en cafetaria’s gemiddeld vier Fairtradeproducten aan. “In Malle is eerlijke koffie het meest populaire product, gevolgd door thee en wijn. We zijn enorm vereerd door de benoeming van (h)eerlijkste gemeente van de provincie Antwerpen en we blijven inspanningen leveren om deze titel waar te maken”, zegt Elisabeth Joris, schepen voor mondiaal beleid.