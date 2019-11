Gemeente Malle gewapend tegen Koning Winter Ewoud Meeusen

21 november 2019

17u37 2 Malle De dienst openbare werken van Malle neemt met sneeuwruimers en een grote voorraad strooizout zijn voorzorgen tegen de winter. Op die manier wil de gemeente de medewerkers in staat stellen om bij sneeuwval de moeilijkheden op de weg tot een minimum te beperken.

De opmars van Koning Winter is te merken aan de eerste vriestemperaturen. Daarom is gemeente Malle op zijn hoede. Van zodra het KMI code oranje voorspelt of dat er kans bestaat op ijzel of sneeuw, plant de gemeente een controle in voor de volgende dagen op een aantal representatieve plaatsen. Als het nodig is, roept Malle zijn strooiploeg op. Die trekken dan op pad met strooizout. Voorlopig beschikt de gemeente over zout om twee dagen te strooien op het Mals grondgebied. Voor de sneeuwbestrijding rekent de gemeente op drie tractoren: twee grote en een smalspoortractor.

