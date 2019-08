Gemeente maakt fietsen naar school veiliger Toon Verheijen

11 augustus 2019

13u51 0 Malle De gemeente Malle investeert dit najaar in de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden in schoolomgevingen. Als eerste komt de Oude Molenstraat aan de beurt.

De Oude Molenstraat gaat om het stuk tussen de school en de Brechtsesteenweg. “Wat er nu ligt is wat ze tegenwoordig een ‘moordstrookje’ noemen en dat wordt een volledig veilig geasfalteerd fietspad dat door een haag afgescheiden wordt van de rijbaan. De autorijbaan gaan we iets versmallen ten voordele van de fietser”, zegt schepen van mobiliteit en toekomstig burgemeester Sanne Van Looy.

Een ander project is de Oude Baan. “De Oude Baan is een andere druk bereden route van en naar school. Het fietspad tussen het centrum en de Meirenstraat leggen we opnieuw en verbreed aan. De asfaltering van het stuk langs de meubelfabriek verhoogt het comfort van de fietser. We gaan het bovengrondse elektriciteitsnet ondergronds aanleggen waardoor de betonnen palen verdwijnen. Zo kunnen we elke hinder vermijden. Er komen ook nieuwe verlichtingspalen in de haag. Tot slot komt er een volledig nieuwe fietsverbinding tussen de Hallebaan en de Moerdreef.”