Gemeente investeert 150.000 euro in verlichting en verhoogde inrichtingen aan kruispunten op schoolroute emz

24 februari 2020

18u40 2 Malle De gemeente Malle zal 152.877 euro investeren om drie kruispunten op de drukke schoolroute van Westmalle richting Sint-Antonius veiliger te maken. De aanleiding daarvoor vormde de resultaten van tellingen in de Wijngaardstraat.

De tellingen in de Wijngaardstraat wezen uit dat 37 procent van de automobilisten zich niet aan de snelheidsregels hield. Bovendien is het op het kruispunt met de Oude Baan op tijdstippen dat er veel scholieren passeren erg donker, vooral in de wintermaanden. “Meer dan een derde van de passanten traden de snelheidslimiet met de de voeten. Dat kunnen we niet negeren, zeker niet wanneer het om een drukke fietsroute gaat”, zeggen schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA) en schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V).

“Omdat het veilig fietspad langs de N12 (Antwerpesteenweg, nvdr.) op zich laat wachten, hebben we beslist om verhoogde kruispunten aan te leggen en voorlichting te voorzien”, licht burgemeester Harry Hendrickx (DBM) toe.

Verhoogde kruispunten

Het gemeentebestuur besloot om de volledige fietsroute tussen Westmalle en Sint-Antonius verkeersveilig te maken. “Met de heraanleg van het fietspad op de Oude Baan hebben we tegelijkertijd het kruispunt van de Oudebaan met de Tichelmanstraat aangepakt. Dan hebben we beslist heel de route richting Sint-Antonius te beveiligen met verhoogde kruispunten. Die verplichten de autobestuurders om te vertragen”, zegt Jordens.

Ondertussen zijn de kruispunten van de Oude Baan met de Tichelmanstraat en de Oude Baan met de Wijngaardstraat al afgewerkt. De verlichtingspaal aan de kruising van de Wijngaardstraat wordt nog geplaatst. Momenteel werken de gemeentediensten nog aan het kruispunt van de Sint-Pauluslaan. Op het kruispunt met de Nooitrust op de schoolroute is reeds een verhoogde inrichting aanwezig.