Gemeente houdt ook na fuif een evaluatie Ewoud Meeusen

29 november 2019

11u51 0 Malle De gemeente Malle houdt na iedere fuif ook een overleg met de dienst Vrije Tijd, de politie, de brandweer en de organiserende vereniging. Op die manier wil de gemeente een korte evaluatie houden na het evenement. Tijdens de festiviteit heeft de organisatie het vaak te druk om ieder voorval te kunnen melden.

Om de problemen rond alcoholmisbruik, vechtpartijen en zwerfvuil op fuiven in te perken, werkt de gemeente intensief samen met de politie, de brandweer en de organisatie van de fuif. Sinds kort vindt er niet alleen een bespreking vooraf, maar ook een evaluatie plaats.

Red Night

De gemeente heeft op woensdag 27 november kort samen gezeten met politie, brandweer en KSA Oostmalle voor een evaluatie van de fuif Red Night, die op zaterdag 9 november plaatsvond. Daar waren niet alleen politiepatrouilles, maar ook politieagenten in burger aanwezig: “De enige opmerking was dat de politie ook mocht gebeld worden indien de ingehuurde professionele security buitensporig geweld vertoont”, zegt Elisabeth Joris (DBM), schepen voor jeugd. Voor de rest was de gemeente, de politie, de brandweer en KSA Oostmalle zelf zeer tevreden over hoe het evenement verlopen was.