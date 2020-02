Gemeente haalt zwerffietsen uit overvolle stallingen emz

20 februari 2020

12u15 0 Malle De gemeente Malle kondigt aan dat ze de zwerffietsen uit de stallingen van het Bergplein in Westmalle en de stelplaats van De Lijn in Oostmalle zal halen. De gemeentediensten hebben alle fietsen voorzien van een label. Als dat vóór 1 maart nog steeds aan de fiets hangt, zal de ongebruikte fiets verwijderd worden.

De fietsenstallingen aan het Bergplein in Westmalle en aan de stelplaats van De Lijn in Oostmalle staan geregeld overvol. Heel wat fietsen staan daar reeds lange tijd zonder dat ze gebruikt worden. Daartegen wil de gemeente actie ondernemen. De gemeentediensten hebben op iedere fiets een label aangebracht waarop staat dat de fiets vanaf 1 maart weggehaald zal worden, indien het label er dan nog steeds aanhangt. Door die zwerffietsen te verwijderen, kan de gemeente plaatsmaken voor andere fietsen.

Openbare verkoop

De ongebruikte fietsen verhuizen naar het gemeentemagazijn in de Nijverheidsstraat. Daar zal de gemeente de zwerffietsen zes maanden in bewaring houden. Als de eigenaar dan de fiets nog steeds niet is komen ophalen, zal die te koop worden aangeboden op de openbare fietsverkoop van de gemeente.