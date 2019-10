Gemeente dringt aan op maatregelen bij De Lijn na gebrekkige dienstverlening: één lijn is al overgenomen door exploitant Toon Verheijen

25 oktober 2019

16u58 0 Malle De gemeente Zoersel gaat officieel een brief sturen naar veroersmaatschappij De Lijn om de gebrekkige dienstverlening van de laatste maanden aan te kaarten. Op heel wat buslijnen kwamen geen bussen opdagen op bepaalde uren en was er nauwelijks of geen communicatie daarrond. De problemen deden zich onder meer voor in Lille, Zoersel, Malle en Zandhoven.

CD&V bracht het punt ter sprake op de afgelopen gemeenteraad en vroeg naar een daadkrachtig signaal vanuit het gemeentebestuur. “Het loopt de spuigaten uit”, vindt de partij. “Mensen kunnen al maanden niet meer rekenen op de aangekondigde tijden en weten vaak zelfs niet of ze op hun bestemming zullen geraken met het openbaar vervoer. Als er dan toch een bus passeert, zit die vaak zo vol, dat er geen mensen bij kunnen of de bus gewoonweg niet stopt, waardoor de mensen aan de halte nog langer in de kou blijven staan”, vertelt gemeenteraadslid Katrien Schryvers. “Om nog maar te zwijgen over de veiligheid en het comfort van de reizigers in zo’n geval.”

Exploitant

Mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen) kan de frustratie alleen maar begrijpen. “Onze mobiliteitsambtenaar heeft al verschillende keren contact gehad met De Lijn”, zegt De Cordt. “Ze verwijzen altijd naar het personeelstekort en in bepaalde gevallen tot extra afzeggingen van chauffeurs. De stelplaats in Malle is blijkbaar een van de knelpunten op vlak van voldoende chauffeurs. Ze zoeken wel naar oplossingen en blijkbaar is ondertussen één van de lijnen overgenomen door een exploitant. Dat betekent dat andere chauffeurs van De Lijn op andere plaatsen ingezet kunnen worden. De Lijn belooft ook iets aan de communicatie te doen.”