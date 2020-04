Gemeente betrekt plaatselijke ondernemers in herstelbeleid lokale economie emz

23 april 2020

17u50 2 Malle De gemeente Malle heeft de plaatselijke ondernemers uitgenodigd om samen na te denken over duurzame ondersteuningsmaatregelen. Die moeten de lokale economie na de coronacrisis erbovenop helpen.

De huidige coronamaatregelen treffen heel wat plaatselijke ondernemers. Gemeentes als Zoersel en Schilde gaven de handelaars die hun zaak gesloten moeten houden, een hinderpremie van vijfhonderd euro. Over het herstelbeleid van de lokale economie heeft de gemeente Malle een andere visie: ze wil nadenken over duurzame maatregelen met impact op lange termijn. Daarvoor schakelt het bestuur ook de ondernemers zelf in. De gemeente nodigde hen uit om via het online platform denkmee.malle.be suggesties te doen.

