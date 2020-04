Gemeente belooft ondernemers duurzame oplossingen op maat emz

01 april 2020

16u26 0 Malle De gemeente Malle wil haar ondernemers op lange termijn een hart onder de riem steken. Het bestuur wil zo snel mogelijk met hen in dialoog gaan om duurzame oplossingen op maat te kunnen aanbieden tijdens en na de coronacrisis.

Afgelopen maandag lanceerde Vlaams Belang Malle het voorstel om zoveel mogelijk handelaars te helpen met een financiële steun van 500 euro door de subsidie voor startende handelaars van 5.000 euro te herverdelen. “Momenteel openen er toch geen nieuwe handelszaken. We kunnen die subsidie gebruiken om de middenstanders in deze moeilijke tijden te steunen”, zegt Vlaams Belanggemeenteraadslid Wim Vervloet.

Naar dat voorstel had het gemeentebestuur echter weinig oren. “Het is niet de bedoeling om dat budget voor andere doeleinden te gebruiken. Daarenboven zijn wij er niet van overtuigd dat uitpakken met enkele haastig in elkaar gestoken acties noodzakelijk een meerwaarde opleveren voor onze Malse ondernemers”, reageert schepen voor Lokale Economie Dries Van Dyck.

Het gemeentebestuur gelooft in impact op lange termijn: “Malle is een ondernemersvriendelijke gemeente, nu en in de toekomst. Momenteel is de communicatie en dialoog met al onze ondernemers de hoogste prioriteit. We willen zodra het kan met hen in gesprek gaan over waar voor welke ondernemer de knelpunten liggen tijdens en na de crisis. Op die manier kunnen we duurzame oplossingen op maat voorstellen”, klinkt het.

‘Jaar van de Lokale Ondernemer’

Terwijl 2020 in teken staat van de zorg, besloot het college van burgemeester en schepenen afgelopen maandag 2021 te bombarderen tot ‘Jaar van de Lokale Ondernemer’. “In 2021 willen we door de hele werking van de gemeente extra nadruk leggen op alle aspecten van lokaal ondernemen en ondernemers in Malle in de kijker zetten”, aldus burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

Ik koop in Malle

In het meerjarenplan staan verschillende acties om het ondernemersklimaat in Malle te verbeteren. De komende jaren zal onder meer ingezet worden op de ondersteuning en versterking van de lokale detailhandel. Het project ‘Ik koop in Malle’, dat begin dit jaar gelanceerd werd, zal in de loop van het jaar voortgezet worden, zodra de winkels terug mogen openen.

De gemeente Malle lanceert een oproep aan alle ondernemers om zich op de website te registreren, zodat het bestuur op een gerichte manier met de ondernemer kan communiceren. Registreren kan via de gemeentelijke website.