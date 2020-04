Gemeente beantwoordt bezorgdheden buurtbewoners met knip Schaggelenweg aan Hallebaan emz

15u04 0 Malle Sinds dinsdag 31 maart loopt de Schaggeleweg aan het kruispunt met de Hallebaan dood. Met die proefopstelling wil de gemeente Malle de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers verhogen. “We nemen de bezorgdheden van de buurtbewoners serieus”, zegt schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA).

Vorig jaar richtten een aantal bewoners van de Hallebaan en de Schaggeleweg de vraag aan het gemeentebestuur om de Schaggeleweg doodlopend te maken om sluipverkeer te vermijden. “We wilden zelf onderzoeken of er daadwerkelijk veel verkeer passeerde. Tellingen tussen 12 september en 10 oktober 2019 leverden een totaal van 9.388 passanten op. Dat is toch aanzienlijk veel voor zo’n klein steegje”, verduidelijkt Van Looy.

Sluipweg

De straat wordt blijkbaar dikwijls gebruikt als sluipweg tussen het dorp van Westmalle en Sint-Antonius. “Als het verkeer in Westmalle Dorp stroef loopt, nemen vele automobilisten de Hallebaan en Schaggeleweg. Dat geven navigatiesystemen ook als alternatieve route aan. De tellingen bewezen verder dat 62 procent van de passanten voetgangers en fietsers waren. Als college merkten wij bij het straatvinken in mei 2019 dat ook heel wat kleine fietsertjes daarlangs passeerden. Die situatie is wel problematisch, omdat de Schaggeleweg amper breed genoeg is om met een auto en fietser tegelijk door te rijden.”

Door automobilisten met een reflecterend paaltje te weren wil de gemeente Malle de veiligheid voor de zwakke weggebruikers verhogen. “Het is een proefopstelling van een half jaar. De buurtbewoners kunnen in die periode bij de Dienst Mobiliteit hun opmerkingen indienen. Op die manier kunnen we de verkeersmaatregel evalueren en optimaliseren. Vervolgens zal de gemeenteraad beslissen of de knip al dan niet permanent wordt.”

Uitneembaar paaltje

Het gemeentebestuur opteerde voor een knip in de Schaggeleweg iets verder van het kruispunt met de Hallebaan. “Zo kan een inwoner aan het begin van de Schaggeleweg nog steeds naar zijn garage geraken. Daarnaast zijn er in de Schaggeleweg ook nog heel wat velden waar landbouwers met hun voertuigen moeten passeren en kunnen keren. Het paaltje is overigens uitneembaar. Bij de braderij kunnen de veiligheidsdiensten en het omgeleid verkeer toch langs de Schaggeleweg rijden”, besluit Van Looy.