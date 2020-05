Gemachtigde opzichters kloppen extra uren: nu ook ‘s middags op post emz

20 mei 2020

11u56 2 Malle In de scholengemeente Malle kloppen de gemachtigde opzichters extra uren. Aangezien de leerlingen als gevolg van de coronamaatregelen op verschillende uren van en naar school gaan, staan de opzichters ook dagelijks ‘s middags op post.

Ook de talrijke lagere en middelbare scholen in Malle hebben afgelopen vrijdag of maandag hun lessen hervat. Daarbij opteerden heel wat daarvan de lessen in te delen in halve dagen. Dat noodzaakt de gemachtigde opzichters om hun uren uit te breiden: ze zullen ook ‘s middags paraat staan om de voetgangers en fietsers veilig te laten oversteken.

Voorrang aan lagere scholen

In Oostmalle staan ze iedere weekdag van 08.00 uur tot 08.50 uur, van 11.30 uur tot 12.30 uur en van 15.15 uur tot 15.45 uur op post, met uitzondering van woensdag. Dan gaan er immers daar geen lessen door. Wel blijft de oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt van de Hoogstraatsebaan met de Blijkerijstraat tijdelijk onbemand, omdat op deze oversteekplaats vooral leerlingen uit het secundair onderwijs oversteken. De gemeente geeft nu voorrang aan de kinderen van de lagere school. De gemachtigd opzichter in kwestie zal zijn functie tijdelijk in Westmalle uitoefenen.

In Westmalle zijn de gemachtigde opzichters aanwezig van 8 uur tot 9 uur, van half 11 tot 13.10 uur en ‘s avonds van 3 uur tot half 5. Omdat er in Westmalle op woensdagvoormiddag wel lessen plaatsvinden, zullen de gemachtigde opzichters daar woensdag wel ‘s morgens en ‘s middags op post.