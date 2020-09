Geen limiet op aantal gasten, maar dansen op feest blijft uit den boze: dj Bart De Bie trekt aan alarmbel emz

27 september 2020

15u28 2 Malle De Nationale Veiligheidsraad besloot woensdag dat professioneel georganiseerde feesten door cateraars en feestzaaluitbaters vanaf 1 oktober de regels van de horeca mogen volgen. Dansen blijft wel uitgesloten. Bart De Bie (42) uit Malle van Harmony DJ-Team heeft begrip voor die beslissing, maar eist wel meer steun. “De beleidsmakers moeten nu wakker worden. Als dj’s en evenementenorganisatoren hun business stoppen, zal daar achteraf dubbel en dik voor betaald worden”, aldus De Bie.

Voor de professionele organisatoren van feesten houdt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad het volgende in: geen limiet op het aantal gasten, met maximum 10 personen aan één tafel, anderhalve meter afstand verplicht zittend consumeren en sluiten om 1 uur.

75.000 euro misgelopen

Waar er voor de cateraars en feestzaaluitbaters toch al iets van perspectief is, is dat voor dj’s allesbehalve het geval. Dansen op feesten blijft - op uitzondering van de openingsdans door het trouwkoppel op het huwelijksfeest - uit den boze. Dj Bart De Bie van Harmony DJ Team, een groep bestaande uit acht dj’s, luidt aan de alarmbel. “We zijn geen vragende partij om al te kunnen draaien: we snappen dat het dansen iets heel gevaarlijk is in tijden van corona. Maar daar moeten wel de juiste middelen tegenover staan. De politici in Brussel moeten de financiële consequenties dragen van hun beslissingen. Met vijf of tien procent compensatie kunnen we niet blij zijn, want de doorlopende kosten zijn niet te onderschatten”, aldus De Bie.

Voor Harmony DJ-Team regende het de afgelopen periode dan ook annuleringen. “Al 50 trouwfeesten en 100 boekingen op vaste locaties zijn gecanceld. Als ik tot aan het einde van het jaar tel, zullen we zeker 75.000 euro misgelopen zijn. We hebben al auto’s en materiaal moeten verkopen”, zucht hij. Door de coronamaatregelen is er ook in de cafés weinig vraag naar dj’s. “Het aantal decibels moet beperkt worden tot 80. Om één uur moeten de cafés sluiten. Dan worden wij gewoon buitenspel gezet.”

Bang afwachten

Om toch bezig te blijven, draaide De Bie live dj-sets op Facebook. “Daar bereiken we veel volk mee”, zegt De Bie. Vanaf 1 oktober is het daarmee echter gedaan, aangezien Facebook haar beleid verstrengt en muzikale streams blokkeert uit voorzorg voor de nieuwe auteurswetgeving.

Naast huwelijksfeesten is Harmony DJ-Team ook een vaste waarde op cyclocrossen. “Al jaren staan we op de Azencross, de Scheldeprijs... We wachten nog met een bang hartje af of die zullen doorgaan”, aldus De Bie. En daar komt dan nog eens bij dat trouwe klanten de boeken neerleggen. “Op een aantal locaties draaien we elk weekend. Eén daarvan is er al mee gestopt.”

Nood aan overbrugging

Ondanks al die miserie is De Bie er wel van overtuigd dat een vlotte heropstart mogelijk is. “We hebben een hele goede agenda. Vanaf dat we weer mogen draaien, zal die wel vol raken.” Al is de vraag natuurlijk wanneer dat zal zijn. “Ik heb geen glazen bol. Maar ik ben er zeker van dat deze crisis nog vele jaren zal nazinderen, zeker als er nog veel Belgische bedrijven failliet gaan.”

Om die impact zo veel als mogelijk te beperken, zijn er volgens De Bie dus steunmaatregelen nodig. “Er moet voor onze sector een overbrugging komen totdat er een vaccin is. Werk bijvoorbeeld met renteloze leningen. Manieren genoeg.”

“Maar voorlopig is de politieke wil er niet om ons te helpen. Het gaat echt de verkeerde kant op. Als er niet snel werk van gemaakt wordt, gaan dj’s en evenementenorganisatoren hun materiaal verkopen en hun business stoppen. Al die werkloosheid gaat nog meer kosten”, besluit De Bie.

