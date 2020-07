G-tafeltennisser Laurens Devos (19) gaat naar Paralympische Spelen in Tokyo: “Ik kijk ernaar uit, maar droom ook van deelname aan Olympische Spelen” Ben Conaerts

21 juli 2020

12u32 0 Malle De 19-jarige Laurens Devos uit Malle mag zich opmaken voor een deelname aan de Paralympische Spelen in Tokyo volgend jaar. De jonge tafeltennisser, die geboren werd met halfzijdige verlamming, is regerend Paralympisch kampioen en mag in 2021 dus zijn titel proberen te verlengen.

Laurens Devos uit Malle werd geboren met een halfzijdige verlamming aan de rechterkant van zijn lichaam. Maar dat belet hem niet uit te blinken in zijn favoriete sport: tafeltennis. De Mallenaar moet nog 20 worden, maar heeft nu al een palmares om u tegen te zeggen. Hij werd Paralympisch kampioen op 16-jarige leeftijd in Rio de Janeiro in 2016, is drievoudig Europees kampioen en werd in 2018 ook wereldkampioen. Daarnaast is hij al jaren de nummer 1 van de wereld in de klasse 9 voor sporters met een fysieke beperking. Nu mag hij zich opmaken voor een volgende groot wapenfeit: deelname aan de Paralympische Spelen in Tokyo 2021.

Nieuwe cultuur

Net als zijn tafeltennisbroeder Florian Van Acker uit Langemark is hij zeker van deelname met Paralympic Team Belgium en mag hij dus zijn Paralympische titel proberen te verlengen. Devos ziet die uitdaging alvast helemaal zitten. “Tijdens de coronaperiode heb ik bijna altijd kunnen verder trainen”, vertelt hij. “Hopelijk beginnen de tornooien terug in augustus, maar dat is uiteraard nog niet zeker. Ik ben blij dat de selectie voor de Paralympische Spelen nu officieel is. Ik kijk er naar uit om naar Japan te gaan en ben benieuwd om die nieuwe cultuur te leren kennen.”

Valide spelers

Devos had dit jaar alvast op een spetterende manier ingezet. Hij won eerder dit jaar maar liefst drie bronzen medailles op het EK U21 in het circuit voor validen. “Door met valide spelers te spelen en te trainen leg ik de lat hoger en word ik steeds beter”, legt hij uit. “Ik hoop om over twee à drie jaar de top 100 te bereiken van de valide tafeltennissers. Het is mijn droom om in 2024 in Parijs zowel aan de Paralympische als aan de Olympische Spelen deel te kunnen nemen.”