Foorkramers en gemeente organiseren prikkelarme kermis Toon Verheijen

02 augustus 2019

18u05 0 Malle De foorkramers in Malle pakken deze Augustusfoor uit met enkele uurtjes speciaal voor kinderen die niet goed tegen de visuele- en geluidsprikkels kunnen. Zondagnamiddag gaat de muziek en de verlichting van de foorkramen nagenoeg volledig uit tot 17 uur.

De Augustusfoor in Malle telt zo’n dertigtal attracties en is één van de populaire kermissen in de regio. De Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius opent de foor zaterdag plechtig om 16 uur met enkele vreemde deuntjes. Maar deze keer is er ook iets speciaals op zondag. “We gaan voor enkele uurtjes prikkelarme kermis”, zegt schepen van Evenementen Dries Van Dijck (DBM). “Het idee kwam van de foornijveraars zelf. Ze krijgen er meer en meer de vraag naar. Prikkelarm wil zeggen dat muziek serieus wordt gedempt en dat de verlichting uitgaat of veel minder fel wordt gezet. Het is speciaal bedoeld voor kinderen die niet goed tegen hevige prikkels kunnen, zodat ze op die manier ook eens gezellig naar de kermis kunnen. Als het aanslaat, gaan we het in de toekomst zeker herhalen.”

Tijdens de kermis zijn er ook traditioneel de volksspelen van de Vriendenkring van de Hoogstraatsebaan op maandag 5 augustus en in Schrobbershoek op 11 augustus.