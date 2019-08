Fly-in Malle verwacht 35.000 bezoekers en tot 400 vliegtuigen: “Fly-ins van afgelopen weken vielen in het water dus iedereen wil naar hier komen” Toon Verheijen

21 augustus 2019

18u17 0 Malle Aero Paraclub der Kempen verwacht dit weekend niet minder dan 35.000 bezoekers voor de 17de fly-in en naar schatting zo’n 300 tot 400 verschillende vliegtuigen. Twee absolute toppers zijn de Desert Fury én een Lockhead Junior Electra waarvan er nog maar vier in de wereld rondvliegen. “We roepen bezoekers op om zich wel goed te beschermen tegen de zon, want op onze heide wordt het nog een pak warmer”, zegt Pascal Kempenaers.

De fly-in van de Aero Paraclub der Kempen is toe aan de zeventiende editie. De eerste jaren trok het evenement zo’n 3.000 bezoekers, maar vorig jaar waren dat er al bijna 30.000. Nu mikt de organisatie op minstens 35.000 bezoekers. “Windstil én goed weer. Meer moeten we eigenlijk niet hebben”, lacht Pascal Kempenaers. “We verwachten ook een record aantal vliegtuigen omdat de voorbije weken twee fly-ins letterlijk in het water zijn gevallen door de regen. Al die piloten willen nu echt nog eens buitenkomen. We zijn al de nodige voorbereidingen aan het treffen om plaats vrij te maken om er zoveel mogelijk te kunnen stationeren.”

Pareltjes

Een Mustang P51, Hawker Hurricane, een Desert Fury die voor de eerste keer naar Malle komt, een Spitfire en een Lockhead Junior Electra. “Van die laatste vliegen er nog maar een viertal rond in de hele wereld”, zegt Kempenaers. “Het was eenzelfde type waarmee Amelia Earhart in 1937 is verdwenen van de aardbol. Ze wilde een wereldreis maken, maar is op een bepaald volledig verdwenen en ze hebben haar nooit teruggevonden.” Ook de Red Devils van de Belgische Luchtmacht komen naar Malle en zullen zowel zaterdag als zondag een vliegshow geven op lage hoogte.

Oldtimers

Naast vliegtuigen zal er ook een heel tentenkamp opgezet worden van reenactors van WOI en WOII, maar ook Viëtnam en andere oorlogen. Voor de kinderen is er ook de nodige animatie voorzien. En ook de oldtimers zullen niet ontbreken. “We schatten dat er minstens een vijfhonderdtal zullen komen opdagen”, zegt Kempenaers. “Zeker nu het zo’n goed weer wordt. We hebben al gehoord dat er enkele exclusieve modellen te bewonderen zullen zijn.” Pluspunt voor de bezoekers: het evenement blijft ook gratis. Vanop de parking op de landingsbaan rijden er shuttlebusjes om je naar het deel te brengen waar alles te doen is.