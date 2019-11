Fietser en weerman Frank Deboosere zet verkeersveiligheid in de kijker bij het Maris Stella Instituut: “Ik ben liever een verlichte kerstboom, dan een boom die weg is”

Ewoud Meeusen

12 november 2019

13u47 0 Malle Vandaag organiseerde de vrijwilligersorganisatie XIU voor het tweede jaar op rij zijn fluodag. Samen met weerman Frank Deboosere passeerde XIU ook bij het Maris Stella Instituut in Malle. Op een ludieke manier wil de organisatie fluo onder de aandacht brengen van jongeren: “Het dragen van zichtbaar en retroreflecterend materiaal is een vorm van respect tussen fietser en bestuurder”, vertelt Isabel Vercruyssen van XIU.

Speciale gast Frank Deboosere

De sporthal van het Maris Stella Instituut kleurde afgelopen ochtend fluo. Een opvallende gast bij het evenement was weerman Frank Deboosere, die bekend staat als een fervent fietser: “Kinderen zijn nu eenmaal onze toekomst. Elk jaar gebeuren er ongevallen met fietsers. Dat heeft ook te maken met zichtbaarheid en fietsveiligheid. Zelf ben ik al een paar keer gevallen met de fiets. Een fluohesje of helm kan wel degelijk een verschil maken”, verduidelijkt Deboosere. Het valt hem op dat de leerlingen zeer creatief omgaan met fluorescerend materiaal: “We moeten ons erover zetten dat fluo zogezegd niet ‘cool’ zou zijn. Ik spot hier ook hippe fluorescerende sokken. Ik ben liever een verlichte kerstboom dan een boom die weg is”, zegt Deboosere.

Belangrijke taak

Vele scholieren komen dagelijks met de fiets naar school. Het Maris Stella Instituut zet dan ook sterk in op zichtbaarheid en verkeersveiligheid: “Toch gebeurt het dat leerlingen betrokken geraken bij ongevallen”, vertelt algemeen directeur Jef Otten. Vooral bij de leerlingen van de tweede en derde graad is het dragen van een fluohesje soms nog een taboe: “Wij dragen ons fluohesje enkel als het donker is”, vertellen Louis De Geest (15) en Laurens Van Haver (14) uit Zoersel. De school hoopt dat de XIU-actie hier verandering in kan brengen. De aanwezigheid van mediafiguur Frank Deboosere valt in ieder geval in de smaak: “Ik heb hem zelfs een kus gegeven met fluolippenstift!” zegt leerling Nina Schuurmans (15).

Ook burgemeester Harry Hendrikcx benadrukt het belang van zichtbaarheid, zeker nu de winterperiode eraan komt: “Het is van groot maatschappelijk belang dat de scholieren zich veilig kunnen bewegen. Het beschermen van kinderen is een opdracht voor iedereen, en zeker voor de gemeente.” Daarom deelt de gemeente aan beginnende scholieren van de lagere school of het middelbaar gratis fluohesjes uit.

Acties voor meer verkeersveiligheid

Het Maris Stella Instituut neemt al verschillende jaren deel aan acties en wedstrijden van XIU. Daarom was de school in Malle een van de zes scholen waar Frank Deboosere en het XIU-team vandaag een bezoekje bracht. Maris Stella organiseert ook zelf een spotactie: “De leerlingen die aan de schoolpoort het vaakst gespot worden met een fluohesje, maken kans op fluogadgets of een belegd broodje”, vertelt Hilde Van Dyck, directrice van de eerste graad.