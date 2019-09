Feestvarken en Monnikenheide nodigen bezoekers uit op Open Bedrijvendag Toon Verheijen

24 september 2019

18u08 0 Malle Meestal nemen alleen grotere bedrijven deel aan Open Bedrijvendag - dit jaar op 6 oktober -, maar in Malle kunnen bezoekers terecht bij vzw Feestvarken en Monnikenheide. Beiden opereren sinds enkele maanden samen vanuit De Werkplaats. “We hopen zo wat bekender te worden”, klinkt het bij Koen Hendrickx van de vzw Feestvarken.

De vzw Feestvarken startte enkele jaren geleden met het samenstellen van verjaardagscadeaus voor kinderen die anders hun verjaardag niet kunnen vieren. Via de aangesloten OCMW’s krijgt Feestvarken het aantal kinderen door dat in die specifieke gemeente in aanmerking komt voor een feestpakket. Daarin zit een gloednieuw cadeau van ongeveer 25 euro, een traktatie om uit te delen in de klas en benodigdheden om thuis een feestje te organiseren. De pakketten worden door het OCMW aan de ouders gegeven die het op hun beurt zelf aan de kinderen mogen geven.

“We tellen ondertussen al 34 aangesloten OCMW’s”, zegt Koen Hendrickx. “Dat aantal is op zich niet zo spectaculair gestegen, maar wel het aantal pakketten dat we jaarlijks moeten samenstellen want dat zijn er al meer dan 2.200.”

80 vrijwilligers

Feestvarken vzw werkt ondertussen al met 80 vrijwilligers om alles in goede banen te lijden. Sinds enkele maanden hebben ze ook de handen in elkaar geslagen met Monnikenheide en zijn ze beiden gevestigd in De Werkplaats.

“We kunnen elkaar alleen maar versterken”, zegt Koen Hendrickx. “Monnikenheide zorgt in De Werkplaats voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. Zij pakken er onder meer onze feestpakketten in. Maar anderzijds helpen onze vrijwilligers dan weer met het uitbaten van de bedrijfswinkel van Ecover. Mooier kan een samenwerking niet worden. En voor ons als Feestvarken heeft het uiteraard ook het voordeel dat we over vergaderruimte beschikken en eens een teambuilding kunnen doen bijvoorbeeld. Door nu samen deel te nemen aan Open Bedrijvendag hopen we heel wat mensen kennis te laten maken met de werking van onze vzw. En wie weet kunnen we ook extra sponsors aantrekken.”

Kinderboek

Feestvarken vzw blijft ook op zoek naar sponsors want de feestpakketten stellen zich niet zelf samen. Geregeld krijgt de vzw wat steun van een benefiet, maar het werkt ook zelf aan wat meer centen. “De eerste stap die we hierin zetten was de productie van het Feestvarkenbier. Een blond hoppig bier met roze stopjes en een herkenbaar roze etiket. Daarnaast hebben we een eigen Feestvarkenboek, een voorleesverhaal voor kleuters. Het legt heel simpel uit wat het betekent om je verjaardag niet te kunnen vieren”, vertelt Koen Hendrickx. “Iedereen die bij ons langskomt op 6 oktober kan het bier zeker proeven of het boekje eens bekijken.”