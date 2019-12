Feesteditie Mals Mandje in nieuw jasje Ewoud Meeusen

02 december 2019

11u46 0 Malle Ook dit jaar stelt Toerisme Malle een feesteditie van het Mals Mandje samen. Het ideale geschenkpakket bevat verschillende lokale lekkernijen en duurzame producten. Vooral de Trappist Westmalle Extra en de wandelkaartjes zijn opvallende vernieuwingen.

De start van december betekent dat de feestdagen dichterbij komen. Met de feesteditie van het Mals Mandje liet ook Toerisme Malle dat idee niet aan zich voorbijgaan. Het geschenkpakket omvat allerlei producten van Malse makelij of uit de fair trade handel. De feestversie is net iets exclusiever dan de standaardeditie: “Malle staat bekend voor zijn trappistenbier. Dit jaar kozen we ervoor de exclusieve Trappist Westmalle Extra in het Mals Mandje te stoppen. Voordien was die enkel te verkrijgen in het Trappistencafé of aan de poort van de abdij”, vertelt Karin Verheyen, coördinator van Toerisme Malle.

Lokaal en duurzaam

Naast de twee kleine flesjes Trappist Westmalle Extra bevat het Mals Mandje ook nog andere lokale lekkernijen: pralines, gevulde speculaaskoek en honing. Verder wil Malle zich ook profileren als FairTrade-gemeente met producten van Oxfam en duurzame thee uit China. Daarnaast denkt de feesteditie dit jaar ook aan de wandelaar: de kleine wandelkaartjes leiden langs het prachtigste patrimonium en bosrijke gebieden.

De feesteditie van het Mals Mandje is in december en januari te verkrijgen voor 25 euro bij Toerisme Malle.