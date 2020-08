Ellen (27) opent damesboetiek met vintage toets op Hoogstraatsebaan: “Zowel voor scholieren als voor hun oma’s” emz

19 augustus 2020

16u54 18 Malle Ellen Rottiers (27) uit Malle opent deze vrijdag ‘Elli’s Fashion and Concept’ op de Hoogstraatsebaan in Oostmalle. De voormalige zorgkundige beoogt met de damesboetiek een breed publiek te bereiken. “Iedere vrouw moet zich hier thuis kunnen voelen”, zegt ze.

Na negen jaar als zorgkundige gewerkt te hebben, maakt Ellen de overstap naar de modewereld. “Eigenlijk dacht ik dat ik tot aan mijn pensioen in de zorg zou blijven werken. Maar het afgelopen jaar in de thuiszorg was pittig en hobbelig. Ik ben dan beginnen nadenken wat ik echt wilde gaan doen. Want door te zorgen voor anderen, zorgde ik te weinig voor mezelf. Het was tijd voor iets anders. Twee maanden geleden had ik dan het idee om een eigen winkel te openen.”

‘Happy place’

Ze liet haar oog vallen op een leegstaand pand op de Hoogstraatsebaan, dat ze omtoverde tot een damesboetiek. “Het is vrij klein, maar wel gezellig. Zelf ben ik eigenlijk altijd geïnteresseerd door kledij. Ik volg de mode ook. Dit is mijn ‘happy place’ geworden.” Met de naam ‘Elli’s’ verwijst ze naar haarzelf, haar dochter en grootmoeder. “El staat voor Ellen, Li voor mijn dochter Lili-Marie (5) en mijn grootmoeder Liliane, naar wie mijn dochter vernoemd is”, legt Ellen uit.

Een specifieke focus in haar zelf samengestelde collectie legt ze niet. “Ik wil immers zowel de schooljeugd uit Malle als de mama’s en grootouders bereiken. Ook de grotere maatjes kledij verkoop ik. Dat vind ik wel belangrijk, want zelf heb ik eveneens geen maatje 36. Vooral de totaalbeleving wil ik bieden: klanten kunnen op één plek hun outfit afmaken met een schoentje, een accessoire, juweeltjes of een handtas.”

Antieke toets

Aan de shopervaring voegt Ellen een vintage toets toe: achter de kassa uit de jaren 40 staan in de kasten antieke spulletjes als blikken dozen. Kaders met foto’s in zwart-wit en grote spiegels roepen eenzelfde authentieke sfeer op. “Mijn grootvader is altijd antiquair geweest. De radio kreeg ik onlangs nog van hem cadeau. Het sierlijke, de krullen en frullen van die vroegere tijd kan ik wel smaken. Wit en strak is niets voor mij”, lacht ze.

De zaakvoerster hoopt dat haar concept aanslaat. Vrijdag zal ze op het openingsweekend haar eerste klanten ontvangen. Voorlopig is funshoppen nog niet toegestaan: openen in volle coronacrisis is dan ook niet evident. “Als we dit overleven, kan het alleen maar beter gaan”, zegt Ellen optimistisch.

Elli’s bevindt zich op de Hoogstraatsebaan 8 in Malle. Het openingsweekend vindt plaats op vrijdag 21 augustus van 14 tot 20 uur, zaterdag 22 augustus van 10 tot 17 uur en zondag 23 augustus van 11 tot 16 uur. De eerste vijftig klanten ontvangen een goodiebag, tijdens het openingsweekend geldt er een korting van 10 procent op alle artikelen.

Algemene openingsuren: dinsdag: half 1-half 6; woensdag-donderdag: half 10-half 6; vrijdag: half 10-half 7; zaterdag: 10-5. Zondag en maandag gesloten. Bezoek na openingsuren mogelijk op afspraak. Meer informatie via www.ellisfashion.be, info@ellisfashion.be of op het nummer 03 297 13 72.