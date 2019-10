Eerste editie van ‘De Tripel van Malle’: een hindernisparcours voor lopers en fietsers Toon Verheijen

30 oktober 2019

08u03 0 Malle De ‘White Cliffs of Malle organiseren op vrijdag 1 november de allereerste editie van ‘den Tripel van Malle’, een obstacle run & bike-wedstrijd in en rond de Arena Mintjens.

Een run & bike is een wedstrijd waarbij je als duo samen een parcours moet afleggen. Beide sporters starten op hetzelfde moment waarbij 1 persoon fietst met een MTB en de andere persoon loopt. Je dient steeds in elkaars buurt te blijven om samen te finishen. Wel mag je onderling zoveel wisselen als je wil.

De wedstrijd vindt plaats op en rond het domein van de Mintjens Arena in Westmalle. Daar is een lus van vijf kilometer uitgestippeld. Na een unieke start op het domein zullen zowel de lopers als de fietsers eerst enkele obstakels moeten overbruggen om vervolgens samen enkele kilometers af te leggen in de Trappistenbossen. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf, tien of vijftien kilometer. inschrijven kan tot een half uur voor de start. Dankzij de samenwerking met Play&Sport is er gedurende de hele voormiddag binnen in de sporthal kinderanimatie voorzien zodat ouders even ongestoord kunnen sporten.

Alle verdere info is te vinden op http://www.tripelvanmalle.be