Eerst koorts laten meten, dan pas aan het werk: studenten blokken in leegstaande zaal industriebedrijf emz

04 juni 2020

16u14 0 Malle Een aantal studenten zijn donderdag afgezakt naar de gebouwen van ETAP Lighting in Westmalle om daar te komen blokken voor de examens. In samenspraak met de gemeente stelde het industriebedrijf een leegstaande zaal open. Daar kunnen de jongeren in stilte hun leerstof verwerken. “Thuis begin ik nogal makkelijk series te kijken. Hier moet ik wel studeren”, zegt Dorien Poels (23), die zich als studente dierengeneeskunde aan de Universiteit Gent verdiept in Heelkunde.

Het aanbod van ETAP kwam voor de gemeente als geroepen. “Door de coronacrisis hadden we zelf al verschillende grote ruimtes ingepalmd om te vergaderen. Toen kreeg ik een telefoontje van ETAP”, zegt schepen voor Jeugd Elisabeth Joris (DBM). Het bedrijf kon een ruimte ter beschikking stellen. De ‘sales’-afdeling die hier vroeger was, was immers verhuisd. “Nu staat de zaal toch maar leeg”, zegt HR-manager van ETAP Pascale Geysen.

Koorts meten

De studenten kunnen zich online inschrijven om elke weekdag van negen tot twaalf uur en van één tot half vijf te komen blokken. “Daarbij moeten ze wel een huishoudelijk reglement tekenen. Alvorens ze kunnen beginnen, wordt hun koorts gemeten. Bij meer dan 37,3 graden Celsius lichaamstemperatuur kunnen we ze jammer genoeg niet toelaten. Deze morgen heeft bijvoorbeeld nog een studente moeten afbellen omdat ze lichte koorts had”, aldus Joris.

Wie wel kwamen gebruik maken van de stilte, zijn Dorien Poels (23) en Aline Kort (23). Vooral het gebrek aan afleiding maakt het studeren in deze studieruimte ideaal. “Thuis lig ik bij goed weer al makkelijk buiten. Of tien minuutjes op bed liggen om te pauzeren wordt al snel een half uurtje. De druk om te studeren ligt hier hoger”, vertelt Aline, studente orthopedagogie aan de Artesis Plantin Hogeschool in Antwerpen.

Een gratis plekje reserveren kan via de website van de gemeente Malle. Studenten kunnen nog terecht tot en met dinsdag 30 juni.