Ecover wil 40.000 liter handontsmettingsmiddel produceren voor zorgmedewerkers in strijd tegen coronavirus emz

26 maart 2020

11u51 0 Malle De schoonmaakproducent Ecover heeft een gedeelte van de productie in haar fabriek in Malle in gebruik genomen om 40.000 liter handontsmettingsmiddel te produceren. Dat kan helpen de tekorten bij ziekenhuizen en zorginstellingen op te vangen. Op die manier wil Ecover zijn steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus.

Al sinds het begin van de coronacrisis dreigen overal nijpende tekorten te ontstaan aan desinfecterende middelen. Om aan die grote vraag te voldoen, is ook Ecover afgelopen week in Malle gestart met de productie van handdesinfectiemiddel. De schoonmaakproducent heeft een doel van 40.000 liter voor ogen, bestemd voor Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen. Bovendien heeft Ecover de afgelopen dagen reeds bestaande producten van het merk geleverd aan meerdere zorginstellingen in de buurt van de fabriek, waaronder het AZ Sint-Jozef in Malle, het AZ Klina in Brasschaat, de kring van zelfstandige thuisverpleegkundigen Voorkempen en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Met het initiatief wil Ecover zoveel mogelijk zorgverleners helpen zich te beschermen tegen het virus en ertoe bijdragen de effecten te beperken. “We zijn erg dankbaar tegenover de zorgverleners die zich in deze tijden van crisis inzetten. Het is altijd onze ambitie geweest bij te dragen aan een gezondere wereld. Dat is nu belangrijker dan ooit. De productie van het handontsmettingsmiddel heeft daarom momenteel een belangrijke rol gekregen in het productieproces in onze Malse fabriek. Door producten te maken voor de mensen die die het hardst nodig hebben, hopen ook wij ons steentje bij te dragen”, aldus Johan Synhaeve, Europees hoofd van de Supply Chain.

Extra capaciteit

Om het reguliere productieproces in hetzelfde tempo te kunnen voortzetten, werd er extra capaciteit gecreëerd in de fabriek in Malle. “We houden zowel de productie van het nieuwe handdesinfectiemiddel als die van andere Ecover-producten op gang. Daarbij blijven we scherpe maatregelen in acht nemen om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen blijven waarborgen”, zegt Synhaeve.

Zo kan de schoonmaakproducent ook blijven voldoen aan de toenemende vraag naar schoonmaakproducten in de supermarkten. “Terwijl Ecover hard werkt aan de productie achter de schermen, doen winkelbedienden moeite om de rekken in de supermarkten gevuld te houden. We moeten niet alleen klappen voor de zorgmedewerkers, maar ook de supermarktmedewerkers- en leveranciers bedanken. Dankzij hen kunnen we dagelijks boodschappen blijven doen ondanks de coronacrisis. Samen staan we sterk”, zegt Mathias Danneels, General Manager Benefrance.