Ecover schenkt fles wasmiddel aan wie wast voor onze helden emz

05 mei 2020

11u37 0 Malle Schoonmaakmiddelenproducent Ecover roept op om te wassen voor de helden. Het bedrijf met hoofdzetel in Malle lanceerde vorige week het initiatief #wassenvoorhelden door de eerste honderd wasmanden van zorghelden van het Wit-Gele Kruis en van supermarktmedewerkers uit de buurt voor haar rekening te nemen. Wie dat voorbeeld volgt, belooft Ecover een fles ecologisch wasmiddel. “Laat je wasmachine draaien voor zij die het land doen draaien”, zegt Mathias Danneels, General Manager Benefrance van Ecover.

Sinds maandag hebben vele bedrijven opnieuw hun activiteiten hervat. Verpleegkundigen, artsen en supermarktmedewerkers hebben de afgelopen zeven weken hard gezwoegd om ons land in coronacrisis draaiende te houden. Ecover wil hen een hart onder de riem steken met de actie #wassenvoorhelden. “We hoeven niet van de zijlijn toe te kijken”, zegt Danneels.

De schoonmaakmiddelenproducent stelde vanaf maandag 28 april enkele huishoudhulpen ter beschikking aan de medewerkers van het Wit-Gele Kruis en verschillende supermarkten in de omgeving van Malle. Die konden een mand vuile was mee naar het werk nemen om te laten wassen. Het bedrijf engageerde zich om honderd wasmanden te wassen. “Op die manier willen we onze dankbaarheid tonen”, klinkt het. Op dinsdag hoopt Ecover het doel behaald te hebben.

Navolging

Ecover hoopt dat ook individuele burgers navolging geven aan haar initiatief. Het bedrijf roept alle Belgen die door de verlenging van de maatregelen langer thuis zitten, zich te zetten voor een held in de buurt. Ter aanmoediging daarvan belooft de schoonmaakproducent aan de deelnemers een fles ecologisch wasmiddel op te sturen. Daarvoor vraagt Ecover @ecover_be te taggen met de hashtag #wassenvoorhelden op de sociale mediakanalen Facebook of Instagram.