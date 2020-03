Echtpaar uit Malle dat vastzat in Gambia nu toch terug thuis: “Een dikke pluim voor de Belgische diplomatie” emz

26 maart 2020

14u50 0 Malle In de nacht van woensdag op donderdag zijn het Malse echtpaar Leo Vervloet (67) en Lydia De Prins (67) samen met een ander koppel uit Malle dan toch thuis geraakt vanuit Gambia. Door de coronacrisis In de nacht van woensdag op donderdag zijn het Malse echtpaar Leo Vervloet (67) en Lydia De Prins (67) samen met een ander koppel uit Malle dan toch thuis geraakt vanuit Gambia. Door de coronacrisis annuleerde touroperator TUI hun vluchten , die gepland stonden voor eind maart. “We zijn enorm content dat we zijn thuisgeraakt. Je weet nooit wat daar nog kon gebeuren”, zegt Leo opgelucht.

Sinds begin maart verbleven Leo en Lydia samen met Marc Lauwers (63) en Mieke Daelemans (63) op een appartement in het Gambiaanse Kololi, op 40 minuten rijden van de hoofdstad Banjul. Door de uitgebroken coronacrisis sloten ook veel restaurants en cafés in Gambia de deuren. De twee echtparen besloten hun uitstapjes eveneens uit te stellen om geen risico’s te nemen. “Toen TUI de vraag stelde of we vervroegd wilden terugkeren, was ons antwoord uiteraard ‘ja’”, zegt Leo.

Maar dat aanbod werd niet verwezenlijkt. “Als het van TUI afhing, konden we pas op 30 april terugkeren. We hoopten via de Belgische ambassade te kunnen terugkeren. Dinsdag kort na de middag kregen we telefoon van een Belgisch ambassadeur uit Senegal. Op woensdag zouden we naar België kunnen terugvliegen met een vliegtuig ingelegd door Air Belgium.”

800 euro per koppel

Woensdagmorgen trokken de twee koppels naar de luchthaven. “Na 3 uur wachten moesten we nog een schuldbekentenis van 400 euro per persoon betalen voor de terugvlucht. Uiteindelijk landen we rond half 1 ’s nachts op Belgische bodem. De komende twee weken moeten we thuis in quarantaine blijven. We willen eigenlijk wel een dikke pluim geven aan Diplomacy Belgium. Zij hebben ons 24/24 te woord gestaan via de chat en ons constant informatie verschaft. Dankzij hun inspanningen zijn we uiteindelijk gerepatrieerd”, besluit Leo.