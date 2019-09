Duurzame Helden in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

23 september 2019

17u42 0 Malle Tien ‘Duurzame Helden’ hebben het startschot gegeven voor de Week van de Duurzame Gemeente.

Op 25 september viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een agenda met 17 doelstellingen die op lange termijn (tegen 2030) van de aarde een meer duurzame plaats moet maken. Samen met 100 andere Vlaamse steden en gemeenten zet Malle tijdens de Week van Duurzame Gemeente haar ‘Lokale Duurzame Helden’ in de kijker. “Onze duurzame helden zijn personen, verenigingen of organisaties die zich in de gemeente Malle verdienstelijk maken op vlak van één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”, aldus nog schepen Elisabeth Joris.

Zij werden allemaal in de bloemetjes gezet en ontvingen een oorkonde voor hun duurzaam engagement. De tien helden zijn Turtlee Green, Charlotte Kinschots, Velt, De Paardebloemhoeve, de gemachtigde opzichters, werkgroep DOD’s, RAP op STAP, zwerfvuilophalers, de Vrijetijdspas en de vrijwilligers van de Speelbabbel.