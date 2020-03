Drie zussen en broer zitten door coronacrisis vast in Guatemala: “Vanaf 5 uur ’s avonds patrouilleert de politie om te controleren of iedereen binnen is” emz

26 maart 2020

18u56 0 Malle Door de coronacrisis zijn Hilde (66), Lief (66) en Lut (64) Peeters uit Malle en hun broer Jef (69) uit Leuven genoodzaakt het verblijf in het hotel van hun broer Peter (56) aan de Guatemalteekse kust te verlengen. De vlucht van de drie zussen met reisorganisator Joker van afgelopen dinsdag werd geannuleerd. “Wie zich niet houdt aan de strenge maatregelen, krijgt een fikse boete of vliegt de cel in”, vertelt Lut.

Al ruim 24 jaar lang woont Peter als jongste zoon van de familie Peeters uit Malle in het Zuid-Amerikaanse Guatemala. Zijn thuisbasis ligt in Guatemala-Stad, maar hij is ook eigenaar van een hotel 160 kilometer verderop aan de kuststad Las Lisas, aan de grens met El Salvador. Peters zussen komen daar de vier laatste jaren overwinteren. “We zijn hier al sinds begin december”, zegt Lut. Hun broer Jef arriveerde eind januari in Guatemala.

Tijdens hun verblijf brak de coronahysterie uit in Europa. Sinds donderdag 12 maart heeft Guatemala alle Europese vluchten de toegang ontzegd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De dag erop maakte de Guatemalteekse regering bekend dat ook in Guatemala een besmetting vastgesteld werd. Volgens de lokale media staat de teller ondertussen op 24 coronapatiënten.

Mondmaskers verplicht

Verschillende dorpen en steden nemen elk hun eigen maatregelen om het coronavirus in te dijken. “Die zijn een pak strenger dan in België. De voedingsmarkten zijn maar tot 12 uur ’s middags open. Het winkelen gebeurt strikt individueel en mondmaskers zijn zowel in grote winkels als op markten verplicht. Na het winkelen moet onze broer Peter zijn schoenen en kleren ontsmetten alvorens hij zijn woning mag betreden.”

Verder voert de politie strenge controles uit. “Toen we op 5 maart vanuit Mexico kwamen, werd onze lichaamstemperatuur gemeten om te controleren of we geen koorts hadden. Tussen 4 uur ’s middags en 4 uur ’s morgens moet iedereen binnen blijven. Vanaf 5 uur ’s avonds patrouilleert de politie om te controleren of iedereen wel degelijk binnen is. Er staan hier ook verschillende wegblokkades, vooral in het weekend”, verduidelijkt Lut.

Volgens de Guatemalteken liggen de Westerlingen aan de oorzaak van de uitbraak van het virus in Zuid-Amerika. “De eerste coronapatiënt in Guatemala keerde immers terug vanop een reis in Italië. Daardoor durven wij als blanken niet meer in het kustdorp Las Lisas te komen. Zelf blijven wij op het domein van het hotel, wat op zich groot genoeg is. Het hotel is trouwens nu gesloten. Dat is vooral rampzalig voor de werknemers. Wie hier een dag niet werkt, heeft een dag geen eten. Wel probeert Peter hen in de mate van het mogelijk te helpen.”

Mexico

Normaal gezien zouden Lut, Hilde, Lief afgelopen woensdag in Amsterdam geland zijn. “Onze vlucht met Aeroméxico van afgelopen dinsdag werd echter geannuleerd. Ook Jefs vlucht, eveneens gepland op 24 maart, met America Airlines ging niet door. De communicatie met de Belgische diensten verloopt moeizaam. De dienst van Buitenlandse Zaken en de Belgische Ambassade spreken elkaar tegen. Wel hebben we vernomen dat België samenwerkt met de Europese Unie om toeristen te repatriëren, al zal het onmogelijk zijn om iedereen terug te halen.”

De dames onderhouden een goed contact met hun reisbureau. “Joker heeft ons laten weten dat we onder voorbehoud op 17 april zouden kunnen terugkeren. Onze broer Jef zou hier pas eind april kunnen vertrekken, omdat hij online een vlucht geboekt heeft met American Airlines. Daardoor geniet hij niet zoals ons geen ondersteuning van een reisorganisatie.”

Een deel van de Belgen in Guatemala kon via Mexico naar huis terugkeren. Dat zijn de Mallenaren niet van plan. “Aan de grens is slechts één punt open. Dat zou voor ons een te moeilijke reis zijn, zeker met de gezondheidsproblemen van Lief in het achterhoofd. Op zich is het voor ons als gepensioneerden niet zo’n probleem langer te blijven in het hotel van onze broer. Ondanks alles blijft Guatemala een fantastisch land om te verkennen”, besluiten ze.

