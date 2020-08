Drie Malse monumenten zetten hun deuren open ter ere van Open Monumentendag emz

31 augustus 2020

15u25 0 Malle Ter gelegenheid van de Open Monumentendag opent de gemeente Malle de deuren van drie lokale trekpleisters. Geïnteresseerden kunnen op zondag 13 september een kijkje gaan nemen in de Scherpenbergmolen, het Kasteel de Renesse en de Sint-Pauluskerk.

In Malle zijn heel wat historische gebouwen terug te vinden. De Open Monumentendag is een ideale gelegenheid voor de gemeente om een aantal daarvan in de kijker te zetten. Dit jaar kunnen liefhebbers van erfgoed terecht bij de Scherpenbergmolen, het Kasteel de Renesse en de Sint-Pauluskerk.

Van kortfilms tot kerkarchitectuur

Een kijkje nemen in de molen kan tussen 13 en 17 uur. De molenaar vertelt bezoekers meer over de molen en zijn werking. Er zal ook een kinderzoektocht zijn.

In Kasteel de Renesse kom je meer te weten over het oorlogsverleden van het Domein de Renesse. Er vindt een tentoonstelling plaats met onder meer voertuigen uit die tijd. Kortfilms katapulteren je terug naar de jaren 40. De activiteiten vinden plaats tussen 10 en 18 uur. Inschrijven via de website van Open Monumentendag is verplicht.

Wie interesse heeft in kerkelijke architectuur, zakt tussen 10 en 18 uur best af naar de Sint-Pauluskerk. Daar word je ondergedompeld in het werk van Marc Dessauvage, de Vlaamse kunstenaar die het sobere godshuis in het dennenbos aan de Sint-Pauluslaan ontwierp.