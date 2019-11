Dopjes inzamelen ten voordele van Belgisch Centrum voor Geleidehonden Ewoud Meeusen

18 november 2019

16u54 0 Malle Tussen maandag 18 en zondag 24 november is het Nationale Dopjesweek. Ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren kan u plastic dopjes, deksels en klepjes binnenbrengen in het containerpark of een ander inzamelpunt in uw gemeente.

Zamel deze week plastic dopjes van flessen en bussen of deksels en klepjes in om naar het containerpark te brengen. Vrijwilligers organiseren immers ook dit jaar de nationale Nationale Dopjesweek om het BCG in Tongeren op ludieke manier te helpen. De ingezamelde plastic worden aan verschillende plastic verwerkende bedrijven verkocht. In juni stond de teller voor 2019 al op 177.685 kilogram dopjes.

Belang geleidehonden

Sinds 1990 leidt de mobiliteitsorganisatie BCG blindengeleidehonden op voor personen met een visuele beperking. Een geleidehond draagt bij tot de integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond geeft hen de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen.