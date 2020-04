Domeineigenaar stelt bospaden open voor wandelaars en fietsers: “Fantastisch om nieuwe wegen te ontdekken” emz

09 april 2020

16u47 34 Malle De Mallenaar Christophe Lenaerts (48) heeft sinds deze week 3,6 kilometer aan wegen op zijn private bosdomein ‘Heihuyzen’ tijdelijk opengesteld voor wandelaars en fietsers. Op die manier wil hij als voorzitter van vzw Landelijk Vlaanderen andere natuurgebieden van de overrompeling ontlasten. De fietsers en wandelaars genieten met volle teugen in het onontdekte gebied aan het vliegveld van Oostmalle. “We hebben de voorbije dagen enorm veel positieve reacties ontvangen”, lacht Lenaerts.

Door de coronacrisis moeten burgers zich op vlak van recreatie beperken tot een fietstocht of wandeling. Dat zorgt in combinatie met het warme, zonnige lenteweer op verschillende plekken tot heel wat passage. Ook de omgeving van Blommerschot en Salphen op de grens van Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande leent zich tot aangename wandelingen of fietstochten. Dat merkte ook Christophe Lenaerts. De Mallenaar is voorzitter van vzw Landelijk Vlaanderen, een vereniging van land-, bos- en natuureigenaars. Zelf beschikt hij over domein ‘Heihuyzen’, een bos- en landbouwgebied van 400 hectare op de grens van Oostmalle en Wechelderzande aan het militaire vliegveld.

Een 83-jarige fietsster vertelde me dat ze in Malle geboren was, maar hier nog nooit was geweest. Ze vond het prachtig Veldwachter Joop Vrijhoeven

Voortouw

Lenaerts besloot te bekijken met de kabinetten van ministers Lydia Peeters, Zuhal Demir en Wouter Beke wat er mogelijk was om de draagcapaciteit van wandel- en fietsgebied tijdens de coronacrisis te verhogen. “Eigenaars van privaat bosgebied kunnen tijdelijk hun domein openstellen. Daarin heb ik als voorzitter het voortouw genomen. Mensen kunnen hier iedere dag tussen 9 en 17 uur op 3,6 kilometer aan wegen komen wandelen of fietsen. Die lopen allemaal uit op bestaande wegen. Het bos zelf mag wel niet betreden worden. De zijwegen zijn afgesloten met linten en een bijzondere veldwachter zal erop toezien dat de regels nageleefd worden”, verduidelijkt Lenaerts.

Een dergelijk initiatief moet wel gebeuren in overleg met de gemeente. “Van de gemeente Malle heb ik groen licht gekregen. De gemeentelijke diensten hebben gezorgd voor nadarhekken om ervoor te zorgen dat de wegen enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Daarnaast leverde de gemeente ook afspanningslint en vuilnisbakken.”

Nieuwe wegen

Volgens Lenaerts onthaalden vele fietsers en wandelaars de openstelling van het domein erg positief. “We schatten dat er ongeveer 300 à 400 mensen per dag langskomen. Voor hen is het fantastisch om nieuwe wegen te ontdekken”, zegt Lenaerts. De bewoners in de omgeving krijgen immers een buitenkans om het gebied te bezoeken. “Een 83-jarige fietsster vertelde me dat ze in Malle geboren was, maar hier nog nooit was geweest. Ze vond het prachtig”, besluit veldwachter Joop Vrijhoeven.