Dieven roven vier fietsen uit twee garages Toon Verheijen

04 februari 2020

16u55 0

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een garage achter een woning aan het Hagelkruis. De daders klommen over de omheining en geraakten zo tot aan de vrijstaande garage. Ze namen drie fietsen mee die op slot waren. In de Azalealaan hebben de dieven een mountainbike gestolen uit een garage.