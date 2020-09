Dieren kunnen straks E34 veilig ondergronds oversteken via ecotunnels en ecoduikers emz

25 september 2020

20u09 0 Malle Aan de E34/A21 ter hoogte van Ranst-Zandhoven-Zoersel-Malle-Vorselaar-Lille komen ecotunnels en ecoduikers, zodat dieren de snelweg veilig ondergronds kunnen passeren. De milieubeweging GroenRand is echter al lange tijd vragende partij voor een ecobrug. “Voor grote dieren zijn ecotunnels en ecoduikers onvoldoende op die locatie”, beargumenteert Dirk Weyler, coördinator van GroenRand.

Een snelweg oversteken op weg naar een overliggend natuurgebied is voor heel wat dieren maar al te vaak een onderneming met een dodelijke afloop. Met dat in het achterhoofd ondertekenden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) woensdag in Limburg het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Het plan omvat vijftien projecten langs gewestwegen die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden. Daarvoor wordt jaarlijks tien miljoen euro voorzien.

Twee miljoen euro

Eén van die projecten situeert zich aan de E34/A21 ter hoogte van Ranst-Zandhoven-Zoersel-Malle-Vorselaar-Lille. De Vlaamse regering trekt een budget van twee miljoen euro uit voor de aanleg van nieuwe ecopassages en een ontsnipperingsstudie van de E34. Via de ecotunnel kunnen kleinere dieren als marters en egels ondergronds oversteken. Als de tunnel voldoende hoog en breed, maar niet te lang is, kunnen ook grotere zoogdieren er gebruik van maken. Een ecoduiker is een doorgang van een waterloop onder een autoweg waarin één of twee looprichels voor kleinere dieren zijn aangebracht.

De exacte locatie van de ecopassages is nog niet bekend. “Er moet nog bepaald worden welke locaties het meest geschikt zijn. Dat zal de komende maanden gebeuren. Wel worden er sowieso over een lange lengte rasters geplaatst om te voorkomen dat dieren op de autosnelweg lopen”, vertelt Andy Pieters, woordvoerder van Zuhal Demir.

Liever een ecoduct

Lokale milieubeweging GroenRand is al lange tijd voorstander van een ecoduct in dezelfde omgeving als waar nu ecotunnels- en duikers komen, namelijk aan de E34 in de vallei van de Delfte Beek. “We gaven hoge prioriteit aan een natuurverbinding vertrekkende vanuit het project rond het NAVO-vliegveld met een verbinding richting Krabbelshof, Krabbelshoek, Lovenhoek, Molenbos, Schupleer en Vuilvoort in de regio Vorselaar, Zandhoven, Grobbendonk. Het plan rond het vliegveld omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het zou leiden tot één grote aaneengesloten open ruimte”, aldus Weyler.

De coördinator van GroenRand heeft wel zijn twijfels of ecotunnels en -duikers een ecobrug zouden kunnen vervangen. Voor hem zijn de plannen ook nog te vaag. “Er is in Vlaanderen al wel ontzettend veel werk verricht. De meeste informatie is er. Maar het is tijd om dit om te zetten in concrete plannen. Wat nu voorligt, is te mager”, besluit hij.