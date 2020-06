Dienstverlening nog steeds op afspraak, gemeente blijft inzetten op e-loket emz

16 juni 2020

14u28 1 Malle De gemeente Malle houdt nog steeds de loketten van de gemeentediensten dicht. Inwoners kunnen wel op afspraak terecht. De gemeente vraagt wel om toch zoveel mogelijk via het elektronisch loket te regelen.

Sinds 11 mei kunnen de inwoners van de gemeente Malle opnieuw op afspraak terecht bij de loketten voor gemeentelijke dienstverlening. Desondanks benadrukt de gemeente dat het in belang van de eigen gezondheid van de burgers en die van medewerkers aangewezen is zoveel mogelijk zaken telefonisch, via e-mail of online te regelen. Zo kunnen onnodige verplaatsingen naar het gemeentehuis vermeden worden.

Afspraken maken kan telefonisch of via e-mail. Voor ruimtelijke ordening is dat op 03 310 05 55, voor mobiliteit op 03 310 05 56, voor leefmilieu op 03 310 06 35, voor de sociale dienst via 03 312 49 61 of info@sociaalhuismalle.be, voor burgerzaken via 03 310 05 40 of burgerzaken@malle.be, voor vrije tijd op 03 310 05 71, voor de afhaalbib op 03 312 00 62, 03 309 93 50 of via www.malle.bibliotheek.be/afhaalbibliotheek. Vlot en veilig online iets aanvragen of melden gebeurt via www.malle.be/eloket.