Diefstalpreventieadvies in donkere dagen Ewoud Meeusen

12 december 2019

12u21 0 Malle Tijdens de donkere decembermaand zijn de lichturen zeer beperkt. Daarvan wordt vaak handig gebruik van gemaakt door inbrekers. Daarom biedt de Lokale Politie Voorkempen gratis advies van een diefstalpreventieadviseur op huisbezoek.

In de decemberweken is het per dag vaak 16 uur donker. De eindejaarsfeesten brengen u vaak buitenhuis. Dat zijn voor inbrekers aantrekkelijke omstandigheden. Het licht laten branden is meestal niet voldoende om diefstal te voorkomen. Daarom leidde Lokale Politie Voorkempen eind vorig jaar twaalf diefstalpreventieadviseurs op. Al 25 burgers in Zoersel, 26 in Schilde en 8 in Malle vroegen tussen januari en oktober een diefstalpreventieadvies aan. De vrijwillige deskundigen geven na een gratis huisbezoek eenvoudige, concrete tips op maat om een woning beter te beveiligen: “Een deurslot met drie punten maakt het inbrekers bijvoorbeeld moeilijker dan een standaard slot. Als ze tijd verliezen, zijn ze sneller geneigd af te druipen”, zegt Evelyn Tiebos van de Lokale Politie Voorkempen.