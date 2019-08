Den Grooten Buurt pakt uit met 28ste editie van de Oostmalse Gordel: 2.000 deelnemers verwacht Toon Verheijen

21 augustus 2019

22u04 0 Malle Den Grooten Buurt pakt op zondag 25 augustus weer uit met een nieuwe editie van de Oostmalse Gordel. Niet minder dan 2.000 deelnemers zullen dan de verschillende buurtschappen verkennen.

Het concept van de 28ste editie blijft hetzelfde: een fietstocht langs verschillende mooie plaatsen in Oostmalle en langs de verschillende gebuurten. “Onze gordel is niet enkel een fietstocht van gebuurt naar gebuurt”, zegt Bert Van Dyck. “Er valt van alles te beleven. Het huisorkest van Den Grooten Buurt trekt van gebuurt naar gebuurt. Er is het Gordelspel waar onze mensen mee rondgaan en waarbij je dit jaar een unieke Gordel attentie mee kan winnen! Nieuw dit jaar is ‘dos je stalen ros’. Steek je fiets in een origineel jasje en pronk er mee tijdens onze Gordel. De ‘gordelwachters’ leggen de mooiste exemplaren vast op de gevoelige plaat en de winnaar krijgt een mooie natura prijs die ’s avonds op ons bal populaire wordt uitgereikt.”

De dag wordt afgesloten op de feestweide aan domein De Renesse met een kinderdisco en springkasteel en ’s avonds een Bal Populaire. “Aangezien er werken zijn aan het kasteel laten we dit jaar het vuurwerk achterwege maar voorzien we een fantastisch klank- en lichtspektakel om de avond af te sluiten.”

Deelname kost 5 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot en met 14 jaar. Bij inschrijving ontvangt elke deelnemer het Gordelplan met daarop het parcours en (nieuw) dit jaar ook een stempelkaart. Bij elke halte laat je de kaart afstempelen en als je alle stempels hebt verzamelt maak je kans op een leuke prijs.