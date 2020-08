Den Bollenwinkel verhuist naar groter pand op Antwerpsesteenweg: “Er wordt enorm veel gesnoept in tijden van corona” emz

07 augustus 2020

22u03 0 Malle Den Bollenwinkel is verhuisd van de Leemstraat naar een ruimer pand op de Antwerpsesteenweg vlakbij het gemeentehuis van Westmalle. Vrijdag opende het snoepwinkeltje op de nieuwe locatie. Zaakvoerster Heidi Vissenberg (44) is in haar nopjes. “Ik heb altijd al een grote peperkoek in de toog gewild. Nu kan ik die hier eindelijk leggen”, lacht ze.

In november 2019 kwam Heidi’s droom in vervulling: ze begon met haar eigen snoepwinkeltje in een ruimte van haar woning in de Leemstraat. En dat was een groot succes. Ook de coronacrisis stond dat niet in de weg. “Ik ben heel veel beginnen leveren. De verkoop gebeurde van achter een plastiek scherm via het raam. In het begin van de lockdown begon iedereen te wandelen en het leek alsof hun route altijd wel langs de Leemstraat kwam. Men wil zichzelf wel iets gunnen, natuurlijk. Er wordt enorm veel gesnoept in tijden van corona.”

Hoewel de winkel op zich voor Heidi niet echt groter hoefde, had ze wel nood aan meer plaats om al het snoepgoed te stockeren en te kunnen inpakken. Oorspronkelijk was het plan de toonbank ongeveer even groot te houden als in de Leemstraat. “Maar toen dacht ik: ‘als we verhuizen, kunnen we die beter ineens een beetje groter maken’. In twee weken heb ik samen met mijn man heel de winkel geïnstalleerd. Ik wilde hier wel echt voor Moederdag zitten. Maar we zijn wel kapot”, lacht Heidi.

Authentiek en ambachtelijk

De twee grootste pluspunten aan de nieuwe locatie zijn voor Heidi de parking en de ligging in het centrum van Westmalle. Ondanks het feit dat den Bollenwinkel nu een ruimere etalage heeft, blijft het authentieke karakter behouden. Het aanbod spekken is in vergelijking met voordien serieus uitgebreid. Maar wat nu echt het succes van een snoepwinkel verklaart? “Iedereen grijpt toch wel een beetje terug naar het authentieke. De snoepjes in puntzakken of papieren zakjes doen veel. Ik ga ook echt op zoek naar het ambachtelijke. De spekken met smaak van ‘neuzekes’ worden hier in Westmalle zelf gemaakt bijvoorbeeld”, besluit Heidi.

‘den Bollenwinkel’ bevindt zich op de Antwerpsesteenweg 224 in Malle. Geopend van dinsdag tot vrijdag tussen 10 en 18 uur. Op zaterdag is dat van 10 tot 17 uur. Meer informatie via www.denbollenwinkel.be, info@denbollenwinkel.be of 04 85 76 02 34.