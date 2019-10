Deelnemers Trappistenjogging lopen dwars door café Toon Verheijen

06 oktober 2019

12u39 0

Ondanks het slechte weer van zondagmorgen, kwamen enkele honderden joggers en wandelaars toch opdagen voor de 7, 14 of 20 kilometer van de Trappistenjogging. De organisatie had voor dit jaar voor enkele nieuwigheden gezorgd. Zo konden de lopers dwars door Café Trappisten lopen dat daarvoor zelfs de deuren een uur vroeger openden dan voorzien. “We hadden gedacht dat de meeste lopers hun gratis trappist zouden laten staan, maar heel wat lopers onderbraken toch hun sportieve activiteit om even te rusten”, lacht uitbater Johan. Daarnaast wandelden of liepen de deelnemers ook nog door de fabriek van Mintjens, door De Dennen, Luyckx en door Huize Walden. De opbrengst van de Trappistenjogging gaat dit jaar naar de vzw Sportpret.