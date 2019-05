De Notelaar is voorbeeld voor samenwerking tussen bouwsector en Vlaamse overheid Toon Verheijen

21 mei 2019

18u27 1 Malle De Bouwunie, de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het hergebruik van afbraakmateriaal, kwalitatieve stadsontwikkeling en het beter benutten van de beschikbare ruimte om te bebouwen. Het publiek-private project De Notelaar (Oostmalle) werd als voorbeeld naar voren geschoven.

De site De Notelaar in Oostmalle werd de voorbije zeven jaar ontwikkeld. Op een totale oppervlakte van 22.000 vierkante meter bouwde Groep Van Roey zo’n honderd wooneenheden (mix tussen sociaal wonen en gewone woningen en wooneenheden voor begeleid zelfstandig wonen, red), een grote zaal, een nieuwe bibliotheek, commerciële ruimtes en jeugdaccommodatie.

“Een ideaal voorbeeld waar we in Vlaanderen naartoe moeten”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Daarom is er nood aan een structurele samenwerking tussen de overheid en de bouwactoren. Daarom gaan we een werking opstarten rond drie heel specifieke thema’s waaronder het hergebruik van afbraakmaterialen als grondstof in de bouw. Maar is ook de bouwshift: zuinig ruimtegebruik, maar wel met evenveel kwaliteit en klimaatneutraliteit. Tenslotte willen we inzetten op stadsvernieuwingsprojecten die voor iedereen een meerwaarde kan betekenen.”