Dak van leegstaande woning zwaar beschadigd na brand

22 april 2020

De hulpdiensten zijn woensdagmorgen opgeroepen voor een zware brand aan de Vlimmersedijk. Het dak van een leegstaande woning had er om een nog onduidelijke reden vuur gevat. Het dak is nagenoeg volledig weggebrand en ook de eerste verdieping liep zware brand en waterschade op. De woning is een tijdlang niet meer bewoonbaar. De eigenaar van de woning die ook ter plaatse kwam, werd opgevangen in de ziekenwagen.