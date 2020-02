Culinair wandelen in Oostmalle emz

11 februari 2020

12u30 0 Malle Op zondag 16 februari organiseert het toeristisch samenwerkingsverband ‘Land van Playsantiën’ een culinaire winterwandeling in Oostmalle. De wandeling van 7,5 kilometer leidt langsheen pareltjes als het kasteelgebied Domein de Renesse. Aan het einde van de wandeling staat een schuimende trappist klaar.

In januari en februari organiseert ‘Land van Playsantiën’ een reeks van vijf winterwandelingen. Die vinden telkens plaats in een andere gemeente die deel uitmaakt van dat toeristisch samenwerkingsverband, namelijk Zoersel, Malle, Zandhoven, Ranst en Lille. Aanstaande zondag zal Malle het decor vormen van de slotwandeling. Die vertrekt aan het ontmoetingscentrum De Notelaar. Al snel komen de wandelaars in het groen terecht, waarbij ze langs kasteelgebied Domein de Renesse passeren. De wandeling loopt via het gebied van de kapelakkers tussen de dorpskern en de natuur. Onderweg worden de deelnemers verwend met allerlei lekkers. Bij de terugkeer aan De Notelaar sluit de wandeling af met een Trappist van Westmalle.

De wandeling vindt plaats op zondag 16 februari met vrij vertrek tussen 13 en 15 uur aan ontmoetingscentrum De Notelaar (Lierselei 15, Oostmalle). Meer informatie en inschrijvingen via toerisme@malle.be of 03 310 05 14.