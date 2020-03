Communicanten maken originele foto’s bij hulpdiensten Ben Conaerts

12u14 0 Malle Wie op zoek was naar een originele lentefeest- of communiefoto’s voor zijn zoon of dochter, kon zaterdag terecht bij de brandweerpost van Oostmalle. De brandweer, de politie en het Rode Kruis stelden er hun voertuigen ter beschikking voor een leuke fotoshoot.

Voor de meest originele communie- en lentefeestfoto’s moest je zaterdag misschien wel bij de brandweerpost van Oostmalle zijn. Daar stelden de brandweer, de politie Voorkempen en het Rode Kruis Malle een aantal voertuigen ter beschikking voor een leuke fotoshoot. Een dertigtal kinderen ging graag op de uitnodiging in en kwam even in de huid kruipen van een brandweerman, politieagent of ambulancier. Ze konden plaatsnemen in een echte brandweer-, politie- of ziekenwagen en namen voor de lens hun stoerste pose aan. De ouders moesten alleen zelf voor het fototoestel en de fotograaf zorgen.

“Het is de eerste keer dat we een fotoshoot organiseren, maar het is fijn om te zien dat het zo’n succes is”, zegt Peter Frederickx van de brandweerpost Oostmalle. “Onze collega’s van de zone Kempen hebben het idee gelanceerd en we hebben dit jaar hun voorbeeld gevolgd. Dit is een goed initiatief om de mensen wat meer bij onze hulpdiensten te betrekken, en wie weet inspireren we enkele kinderen wel om later in onze voetsporen te treden? Vooral de politie- en de brandweerwagens blijken goed in de smaak te vallen.”