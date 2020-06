Clown Dobus schept vanaf nu ook ijsjes: acteur Patrick Onzia begint met een ijssalon in Westmalle emz

10 juni 2020

17u45 0 Malle De zanger-acteur Patrick Onzia (51), beter bekend als clown Dobus, heeft ‘Onzia ijs’ geopend op de Hallebaan in Westmalle. Omdat de televisieopnames door de coronacrisis stilliggen, had de kok van opleiding nood aan een nieuw project. En het verwondert niet dat een van zijn specialiteiten een ‘Dobusijsje’ is.

De afgelopen jaren speelde Onzia onder meer mee in shows van Samson & Gert en K3. Maar hij verwierf vooral naamsbekendheid vanwege zijn hoofdrol van clown Dobus. Van de serie ‘Dobus’ zond Ketnet ondertussen al zestig afleveringen uit. Daarnaast heeft Onzia zijn eigen evenementenbureau Patonzia Entertainment.

Door de coronacrisis kwamen zijn activiteiten als zanger-acteur en evenementenmanager op een laag pitje te staan. Daarom besloot hij vers roomijs te draaien en op zaterdag 6 juni een ijssalon te starten aan zijn woning. “Mensen verwachten dat niet van mij. Ik heb het wel iets onderschat. Maar het openingsweekend was alvast geslaagd. Het is fijn dat er toch zoveel respons op komt”, vertelt hij.

Dobusijsje

Voor de komende feestdagen heeft Onzia al heel wat speciaals in gedachten. Dan wil hij entertainment voorzien. “Bij Halloween blijven we dan ook wat langer open. Ook zal de Sint hier in december langskomen”, verklapt hij. Zijn ervaring als zanger-acteur speelt hij dan ook slim uit. Dat is ook te zien aan de kaart. Naast de achttien verschillende basissmaken biedt hij ook een ‘Dobusijsje’ aan. Dat ijsje krijgt door toppings een clowngezicht.

‘Onzia ijs’ bevindt zich op de Hallebaan 155 in Westmalle. Het ijssalon is geopend op woensdag tussen 12 uur en 20 uur, op donderdag van 15 uur tot 20 uur, op vrijdag van 15 uur tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 13 uur tot 21 uur. Meer informatie via info@onziaijs.be, 0475 41 25 79 of 03 253 12 62.