Cijfers kansarmoede dalen, maar gemeente blijft alert: “Door corona kan volgend jaar alles er weer anders uitzien” Toon Verheijen

22 juni 2020

10u07 0 Malle Het percentage kansarmoede is in de gemeente Malle in 2019 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor 2020 zijn er uiteraard nog geen cijfers. De gemeente reageert voorzichtig positief. “We moeten blijven inzetten want zeker met de coronacrisis kan alles er volgend jaar weer anders uitzien.”

Kind en Gezin berekent jaarlijks voor elke Vlaamse gemeente de kansarmoedecijfers. Het houdt daarbij rekening met het maandinkomen en stimulatieniveau van het gezin, de opleiding en arbeidssituatie van de ouders,huisvesting en gezondheid. Voor Malle lag dat cijfer in 2018 op 8,7 procent en in 2019 daalde dat naar 7,9 procent. “Wanneer een gezin eerder zwak scoort op 3 of meer domeinen, is dit gezin volgens Kind en Gezin kansarm”, zegt schepen van Sociale Zaken Wouter Patho (N-VA). “ Die 7,9 procent betekent dat er in onze gemeente toch enkele tientallen kinderen in armoede moeten opgroeien. Door de coronacrisis kan het er volgend jaar weer helemaal anders uitzien en dus is het nu van belang om de inspanningen vol te houden en zelfs op te drijven. Het aantal steunvragen neemt overigens niet af en dat is een andere belangrijke realiteit.”

Ingrepen

Maar toch is Patho ergens tevreden dat de ingrepen die in het verleden gedaan zijn ook hun vruchten afwerpen. “Arbeid, opleiding en inkomen scoren bij ons niet goed. Daarom proberen we met onze sociale dienst onze inwoners zoveel mogelijk te begeleiden naar een goede job. Maar het is en blijft een en-en verhaal. Het is bijzonder moeilijk om die duurzame job vast te krijgen wanneer je door financiële of andere zorgen weinig energie hebt, er als ouder alleen voor staat, als nieuwkomer slechts beperkte kennis van het Nederlands hebt of laaggeschoold bent. Je moet ook kijken naar de globale situatie van het gezien om de situatie van de kinderen te verbeteren. Zo passen we tal van sociale voordelen toe aan mensen in armoede zoals eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen, sociaal tarief voor kinderopvang Pinkeltje, de vrijetijdspas. Voor de meest kwetsbare kinderen in Malle doen we een extra inspanning en springen we bij voor schoolkosten, noodzakelijke medische kosten en dergelijke.”