Chronisch longpatiënt stelt warmtebeeldcamera ter beschikking aan ziekenhuis om snel koorts te kunnen meten emz

27 maart 2020

15u27 6 Malle In cornatijden wil ook thermograaf Danny Leirs (56) uit Halle-Zoersel zijn steentje bijdragen. Sinds maandag mag het AZ Sint-Jozef in Malle zijn warmtebeeldcamera gratis gebruiken. Met dat apparaat kunnen de ziekenhuismedewerkers in het onthaal snel en efficiënt een eerste check uitvoeren om te controleren of een bezoeker of patiënt koorts heeft, wat zou mogelijks kunnen wijzen op de besmetting met het coronavirus. “Dat is van essentieel belang. Indien een longpatiënt als ik bij een controle in het ziekenhuis besmet zou raken, ben ik als een vogel voor de kat”, verduidelijkt Leirs.

De eenmanszaak ES&R van Leirs gevestigd in Halle-Zoersel is gespecialiseerd in thermografie. Het bedrijf maakt gebruik van een infraroodwarmtebeeldcamera, waarmee op beelden de verschillende temperaturen in de omgeving kunnen vastgesteld worden. “Met die techniek ben ik vooral actief bij petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven. Met de warmtebeeldcamera kunnen machines nagekeken worden of die fouten vertoont zonder dat die daarvoor stilgelegd moeten worden. Verder wordt de warmtecamera ook gebruikt om isolatieproblemen in huizen te identificeren of ontstekingen bij dieren te kunnen vaststellen”, licht Leirs toe.

Koorts

Daarenboven wordt de thermografische techniek volgens Leirs ook op verschillende luchthavens gebruikt om reizigers te screenen op koorts als symptoom van ziekte. “De warmtebeeldcamera is immers ook in staat de lichaamstemperatuur van mensen te meten, omdat iedereen warmte uitstraalt. Die warmtestraling wordt dan geregistreerd met een camera, die er een beeld van maakt.”

Zo zou het apparaat ook handig zijn om koorts te kunnen vaststellen als een mogelijk symptoom van het coronavirus. Leirs besloot naar het AZ Sint-Jozef in Malle te stappen om zijn warmtebeeldcamera met een waarde van ongeveer 40.000 euro voor tijdelijk gebruik gratis aan te bieden. “Voor die geste zijn we Danny ongelofelijk dankbaar. We waren zelf aan het overwegen om een warmtebeeldcamera te huren. Daarvoor zouden we wel 400 à 500 euro per maand moeten ophoesten”, aldus Ilse Cornelis, persverantwoordelijke van het AZ Sint-Jozef ziekenhuis.

Huisarts

Hoewel het AZ Sint-Jozef een strikt gescheiden circuit hanteert voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en andere patiënten, wordt iedereen aan het niet-corona onthaal sinds maandag gescreend met de warmtebeeldcamera. “Wanneer de lichaamstemperatuur boven de 37 graden Celsius gaat, zal dat in het rood aangegeven worden op de grijsfoto. Dat is een snelle koortsindicator. Jammer genoeg kan de warmtecamera geen COVID-19 vaststellen”, zegt Leirs.

Wie boven die temperatuur gaat, wordt dan ook nog eens met een thermometer gecontroleerd. “Als ook die check wijst op koorts, vragen onze ziekenhuismedewerkers of de persoon in kwestie andere symptomen als een hoest of een bemoeilijkte ademhaling ervaart. In geval van koorts en/of een ander symptoom, wordt verzocht het ziekenhuis te verlaten en contact op te nemen met de huisarts. Indien er enkel sprake is van koorts, kan een dringende afspraak eventueel nog doorgaan, maar wordt uiteraard wel gemeld dat de patiënt koorts heeft”, verduidelijkt Cornelis.

Longpatiënt

Het ziekenhuis kan gebruikmaken van de warmtebeeldcamera, omdat de zaak van Leirs stil ligt. Tussen midden februari en midden maart werd hij als chronisch longlijder opgenomen in het AZ Sint-Jozef vanwege een longontsteking. Net voor de coronacrisis uitbrak, mocht hij het ziekenhuis verlaten om thuis te revalideren. “Als patiënt weet ik hoe hectisch het soms kan zijn in de inkomhal. Er is de hele dag een stroom van mensen die op consultatie komen. Daarom is het in deze coronatijden van belang dat warmtebeeldcamera’s ingezet worden om koorts op een contactloze manier zichtbaar te maken. Ik wil bij deze dan ook een oproep lanceren aan alle technisch werkloze thermografen om warmtebeeldcamera’s ter beschikking te stellen aan lokale ziekenhuizen. Dat kan voor de veiligheid van werknemers en patiënten een enorm verschil maken”, besluit Leirs.

Meer over Danny Leirs

gezondheid