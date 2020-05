Chocoproducent stelt schenkt gemeente 27.500 euro om 51 laptops aan te kopen voor scholen emz

29 mei 2020

14u52 0 Malle De chocoproducent Natra op het industrieterrein De Schaaf-Delften in Malle heeft via een bankgift 27.596,64 euro aan de gemeente overgemaakt. Met dat bedrag moet de gemeente 51 laptops aankopen voor schoolgerelateerd gebruik.

Zo wil het industriebedrijf ervoor zorgen dat de scholen ook de minderbedeelde leerlingen optimale leerkansen kunnen bieden tijdens de coronacrisis. Vijf laptops zijn voor de middelbare school van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle, twee voor de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege, achtentwintig voor het Atheneum in Oostmalle, vijf laptops voor het Maris Stella Instituut in Oostmalle en zes laptops voor het Immaculata Instituut in Oostmalle.

Cliënten sociale dienst

De andere vijf laptops zijn bestemd voor de cliënten van de sociale dienst, die ook behoefte hebben aan een laptop voor schoolgebruik voor hun kinderen. Maar de laptops dienen ook voor de gemeentelijke basisschool De Horizon. Daar kunnen ze ingezet worden om de leerkansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen te maximaliseren.